Volop actie voor aspirant en nieuwe leden bij Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Zaterdag 27 september was de laatste “Kennismakingsclinic” van 2025 bij Golfclub Westerwolde.
Er was weer een enorme belangstelling en na een ochtendje chippen, putten, veel fun en uitleg over de golfsport, waren er zo’n 20 liefhebbers voor een GVB pakket.
Zij worden 3 maanden begeleid en kunnen gebruik maken van de baan en kunnen daarna examen doen voor het GVB. Met dit bewijs kun je op iedere golfbaan in de wereld golf spelen.
’s Middags was het de beurt aan de nieuwe leden, die dit jaar of een jaar eerder aan een “Kennismakingsclinic” hadden deelgenomen. Zij gingen in teams de strijd met elkaar aan Voor velen was het de eerste keer dat ze meededen aan een min of meer serieuze wedstrijd. Elkaar wat beter leren kennen en ervaren hoe het is met wedstrijdspanning om te gaan. Daar ging het om. De wedstrijdvorm was Texas Scramble. Iedere flight speelde als team en kreeg per hole 3 slagen welkomsbonus mee. Ze kregen onderweg begeleiding van ervaren leden, die met advies strooiden over het toepassen van de regels, de telling volgens het stableford-systeem en soms wat technische aanwijzingen. We zagen fantastische slagen en ook prachtige bloopers. En zoals het bij een wedstrijd hoort, lagen de prijzen aan de meet. Deze keer in de vorm van ballen, want daar was bij de nieuwelingen de meeste behoefte aan. En na afloop was iedereen het erover eens: dit moeten we vaker doen!
Heeft u ook belangstelling, mail dan naar info@gcwesterwolde.nl of ehbunt@gmail.com.
Bron en foto’s: Ed van de Bunt
Catharina Glazenburg