Westerwolde knokt zich naar een remise in en tegen Gieterveen

GIETERVEEN, VLAGTWEDDE – In een wedstrijd waarin Westerwolde gedurende een groot deel van de wedstrijd een behoorlijk veldoverwicht had, kwamen de gasten uit Vlagtwedde en omstreken niet verder dan een 2 – 2 gelijkspel.

Hoewel de ploeg van trainer Mark Kruize twee keer op voorsprong kwam, stond er na ruim negentig minuten voetballen een misschien wel terechte remise in het boekje van scheidsrechter Van der Weide uit Haren. En meer zat er voor de roodwitten deze middag niet in. Kenmerkte de wedstrijd van vorige week tegen Muntendam zich nog door de vele honderd procent scoringskansen, op De Hoogkaamp in Gieterveen kwamen captain Rudolf Riks en zijn kompanen naast beide treffers niet verder dan wat halve kansen. Maar ook keeper Raymond Tienkamp bleek deze middag voor de Westerwolde-voorwaartsen van de kant van Gieterveen een betrouwbare sta-in-de-weg. In de aanloop naar de derby tegen Veelerveen, komende zaterdagavond op De Barlage in Vlagtwedde, voor Westerwolde dus een iets mindere generale. Maar het is algemeen bekend dat mindere generales vaak tot een betere uitvoering leiden.

Al na twee minuten was het deze middag raak voor Westerwolde. Na goed doorzetten over rechts van Frank Riks rolde de bal plots voor de voeten van René v.d. Laan en vanuit een kluts rolde de bal tergend langzaam in de verre hoek over de doellijn, onbereikbaar voor doelman Tienkamp: 0 – 1. Na deze snelle tegenvaller zat Gieterveen niet bij de pakken neer en probeerde uit allermacht de gelijkmaker te forceren. Hierbij kwam de defensie van Westerwolde aanvankelijk een paar keer goed weg, maar met enige hulp van Joran Luijten was het toch juichen voor de thuisploeg. Vanuit een corner vanaf rechts kreeg de dit keer rechtsback spelende Luijten de bal in de 35e minuut enigszins ongelukkig op zijn been, waardoor de bal onhoudbaar voor doelman Timmer tegen het net verdween: 1 – 1. Het restant van dit eerste bedrijf golfde het spel op een voor het publiek aantrekkelijk manier op en neer. Sander van Hoorn had in de 42e minuut nog een uitgelezen kans Westerwolde andermaal op voorsprong te zetten, maar zijn schot viel in de verre hoek net langs de verkeerde kant van de paal. Na hierna Tex van Kalmthout nog een gele kaart voorgeschoteld te hebben floot de deze middag bij vlagen warrig fluitende arbiter, die zijn eigen interpretatie gaf aan de nieuwe acht seconden regel voor de doelman, voor het rustsignaal.

Direct vanaf de aftrap was het duidelijk dat Westerwolde kost wat kost de overwinning mee wilde nemen naar Vlagtwedde. Maar zoals gememoreerd vond het daarbij een robuust centraal duo van Gieterveen met daar achter een sterk keepende Tienkamp op haar weg. Toch zorgde een prachtig aangesneden bal met de buitenkant van de voet van Kevin v.d. Laan in de 55e minuut opnieuw voor een voorsprong voor Westerwolde. Als een duveltje uit een doosje dook bij de tweede paal Frank Riks uit de rug van zijn tegenstander op en met een simpele beweging verschalkte hij Tienkamp deze middag voor de tweede keer: 1 – 2. Maar ook nu kon de verkregen voorsprong, ondanks een aantal wissels, niet worden vastgehouden. Bij deze wissels viel het op dat Julian Smid na een aantal maanden afwezigheid weer bij de wedstrijdselectie zat en dus ook inviel. Vanuit een vrije trap vanaf links was het daarna Bart Kaspers die namens Gieterveen in de 65e minuut bij de tweede paal de gelijkmaker binnentikte. Hoewel assistent-scheidsrechter Jimmy Beentjes buitenspel had geconstateerd, volhardde scheidsrechter Van de Weide in zijn beslissing: 2 – 2. Hierna was het meer en meer Westerwolde dat de klok sloeg. En hoewel 1 op 1 verdedigen tot nog meer dadendrang van de roodwitten richting het doel van Gieterveen leidde, werd er niet meer gescoord. Gelukkig was doelman Timmer nog wel alert toen hij iets eerder bij de bal was dan een aanvaller van Gieterveen en hij met een prima tackle er voor zorgde dat er toch een punt in de knip mee kon naar Vlagtwedde.

Voor Westerwolde nu zaak om zich te herpakken voor misschien wel de mooiste en belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Komende zaterdagavond wacht op de Barlage in Vlagtwedde buurtgenoot Veelerveen. In de zoveelste “Spetsebrugderby” zal ook dan weer met de nodige passie gestreden moeten worden, evenals dat vanmiddag deels het geval was, om Veelerveen bij kunstlicht voor de tweede keer dit kalenderjaar aan de zegekar te binden. Publiek wordt aangeraden vroegtijdig en vooral op de fiets richting De Barlage te komen om hopelijk opnieuw getuige te zijn van een echte derby. De wedstrijd begint overigens om 19.30 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Joran Luijten (70e min. Merijn te Velde) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Mikai Luijten (60e min. Luca Kiers) – Tim Huls – Kevin van der Laan – Sander van Hoorn (60e min. Rudie Bergman) – Lars te Bokkel (70e min. Julian Smid) – René van der Laan – Frank Riks

Scheidsrechter: Dhr. J. van der Weide uit Haren

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter, klik hier voor foto’s van Bé Eelsing

Catharina Glazenburg