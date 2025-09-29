Auto botst tegen lantaarnpaal in Drouwenermond

DROUWENERMOND – Gisteravond zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Drentse Mondenweg N379.
Brandweer Gasselternijveen en 2e Exloërmond werden gisteravond rond half tien opgeroepen voor een autobrand ter hoogte van de Zuiderblokken in Drouwenermond. Ter plaatse bleek er geen sprake van brand te zijn.
Een automobilist was door onbekende oorzaak van de weg geraakt en dwars door de bosschage op het naastgelegen fietspad beland. Toen hij de auto weer terug naar de weg wou sturen botste hij tegen een lantaarnpaal.
De bestuurder is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.
De auto is door berger Keizer afgevoerd.
