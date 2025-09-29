Boordevol programma bij winkelweek Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Van 2 t/m 11 oktober organiseert de Ondernemersvereniging Musselkanaal weer de jaarlijkse Winkelweek. Een gezellige week met o.a. braderie, Musselkanaal On Wheels, kermis en natuurlijk als afsluiter groot vuurwerk!
De Winkelweek in Musselkanaal begint donderdag 2 oktober met kermis, met onder meer een zweefmolen van 40 meter hoog. Vrijdag is er van 13.00 uur tot 20.00 uur aan de Marktstraat een grote najaarsmarkt. Toen & Nu zorgt voor de muziek. In PKN de Ontmoeting is vanaf 19.30 uur een Sing-Inn onder begeleiding van organist Gert Verhoef. Vanaf 20.00 uur wordt in de Gelegenheid een pubquiz gehouden.
Zaterdagavond is in De Gelegenheid feest met medewerking van Jannes en Harm Spang.
Zondag start daar om 10.00 uur de motortoertocht, georganiseerd door MCM94 en wordt van 12.00 tot 17.00 uur Musselkanaal on Wheels georganiseerd. Er is koopzondag en er staan draaiorgels bij de kermis.
Vrijdag 10 oktober is er wederom van 13.00-20.00 uur een najaarsmarkt langs de Marktstraat, met muziek van Toen & Nu. Het treintje rijdt en kinderen kunnen worden geschminkt. Vanaf 19.45 uur bingo bij Zalencentrum De Schaapsberg in Zandberg. Vanaf 21.00 uur Flügelparty bij De Gelegenheid.
Zaterdag 11 oktober is de laatste dag van de kermis. De winkelweek wordt afgesloten met een fakkeloptocht van de Christelijke muziekvereniging Amicitia en MsK Gym. Vertrek om 19.00 uur vanaf de Kerkstraat. Om 19.30 uur vuurwerk bij het Spoordok. Vanaf 21.00 uur slotfeest met Piraten Power Hour bij De Gelegenheid.
Bron: Ondernemersvereniging Musselkanaal
Catharina Glazenburg