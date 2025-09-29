Brandweer naar woningbrand Stadskanaal

STADSKANAAL – Brandweer Stadskanaal werd vandaag rond het middaguur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Belgiëlaan in Stadskanaal.
Omdat het een rijtjeswoning betrof en niet duidelijk was hoeveel personen zich in de woning bevonden schaalde de meldkamer op naar middelbrand. Een extra blusvoertuig en hoogwerker kwamen ter plaatse.
De bewoners bleken bij aankomst van de brandweer niet thuis te zijn. De brandweer heeft zich met een stormram toegang tot de woning verschaft. Door deze snelle inzet waren ze de brand snel meester. De hoogwerker hoefde niet te worden ingezet.
Het is niet bekend wat er binnen in brand stond.
De woningstichting is in kennis gesteld over de schade als gevolg van de brand.
Bron: Veiligheidsregio Groningen en 112regioflits
Catharina Glazenburg