Dubbele muzikale verrassing bij d’Rentmeester: Songs & Stories en Douwe Eisenga

VALTHERMOND – Concertboerderij d’Rentmeester opent het eerste oktoberweekend met twee
bijzondere concerten. Op vrijdag 3 oktober staat een nieuwe editie van Songs & Stories op het
programma: een verrassingsconcert waarbij de namen pas op het podium echt onthuld worden. En
op zondag 5 oktober laat componist en pianist Douwe Eisenga de concertzaal schitteren met zijn
herkenbare neo-klassieke pianomuziek, in samenwerking met Klassiek in ’t Veen.
Op vrijdag 3 oktober is het tijd voor Songs & Stories, een intiem concept waarin songwriters elkaar
ontmoeten en op elkaars werk reageren. Wie er komt? Dat blijft nog even een verrassing. Wél
verklappen we dat er iemand meespeelt die jarenlang in de band van Ilse DeLange zat, meerdere
soloalbums maakte en een Zilveren Harp won. Genoeg hints voor de echte muziekliefhebber om
alvast te raden. Eén ding staat vast: het wordt een avond waar liedjes en verhalen samenkomen, met
muzikale kwaliteit van de bovenste plank.
Op zondagmiddag 5 oktober is het podium voor Douwe Eisenga. Zijn neo-klassieke muziek is ritmisch
en helder, met melodieën die je meenemen en je even alles om je heen laten vergeten. Nieuwe
composities en vertrouwde stukken klinken in de akoestisch perfecte zaal van d’Rentmeester. In
samenwerking met Klassiek in ’t Veen presenteert d’Rentmeester een middag vol verstilling, energie
en muzikale diepgang.
Met dit bijzondere weekend zet d’Rentmeester opnieuw de toon: verrassende avonden en middagen
waarin het publiek wordt meegenomen in de kracht van livemuziek. Kom langs, beleef het, en zorg
dat je d’R bij bent.
Praktische informatie:
Vrijdag 03 oktober 2025 – Songs & Stories | Verrassingsconcert
Zaal open: 19:30 uur
Start concert: 20:15 uur
Zondag 05 oktober 2025 – Douwe Eisenga
Zaal open: 14:30 uur
Start concert: 15:00 uur
www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner
Catharina Glazenburg