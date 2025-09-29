Fietstocht langs Land Art in Oldambt – vier mee!

OLDAMBT – Dit jaar wordt het 30-jarig bestaan van het kunstwerk Herinnering aan de plek van Semna van Ooy én de opening van de nieuwe vogelkijkwand bij de Tjamme gevierd. Ter ere hiervan wordt op 4 oktober een bijzondere Doortrappen-fietstocht van circa 50 kilometer langs meerdere indrukwekkende Land Art-projecten in de gemeente Oldambt georganiseerd.
Tijdens de route kom je onder meer langs:
- Natte ogen van Erick de Lyon
- Herinnering aan de plek van Semna Ooy (met toelichting door de kunstenaars, 10.30 – 12.00 uur)
- De nieuwe vogelkijkwand bij de Tjamme
- De Waterval in Bos bij Houwingedam van Wim Boetze (landschapsarchitect)
De tocht start om 9.30 uur bij Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Je ontvangt bij de Klinker gedetailleerde informatie van de route en een voucher voor koffie of thee op één van de pauzelocaties. Rond 13.30 uur verwachten we weer terug te zijn in Winschoten. De route is ongeveer 50 kilometer, maar kan naar wens worden ingekort. Zo kan iedereen meedoen op zijn of haar eigen tempo!
Unieke kans: in gesprek met de kunstenaars
Tussen 10.30 en 12.00 uur zijn de kunstenaars bij Herinnering aan de plek aanwezig om te vertellen over hun werk. Een mooi moment om meer te horen over de achtergrond, betekenis en verhalen achter deze bijzondere plek. Bij slecht weer zijn de kunstenaars te vinden bij MFC De Hardenberg, waar op dat moment ook de Sport- en Cultuur fair plaatsvindt.
Liever niet fietsen?
Geen probleem! De kunstwerken zijn ook goed afzonderlijk te bezoeken, met de auto kan je op deze locaties parkeren en de kunstwerken te voet bereiken. Zo kun je deze dag op je eigen manier beleven én toch het bijzondere moment met de kunstenaars ervaren.
Meer weten of aanmelden?
De organisatie vraagt je om je vooraf aan te melden voor de Doortrappen fietstocht. Dit kan uiterlijk donderdag 2 oktober via de website https://www.oldambtbeweegt.nl/nieuws-5/. Lukt dit niet of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met beweegcoach Eva Gnodde via M e.gnodde@hvdsg.nl of T 06 26 74 58 64
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg