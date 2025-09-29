Gemeente Oldambt gastgemeente voor Wandelfestival Tocht om de Noord 2026

OLDAMBT – De gemeente Oldambt is in 2026 gastgemeente van het Wandelfestival Tocht om de Noord.
De bekendmaking vond plaats tijdens de feestelijke afsluiting van Tocht om de Noord 2025 in Sportcentrum Op Roakeldaishal te Warffum. Daar ontving burgemeester Sikkema van de nieuwe gastgemeente Oldambt de officiële Startvlag uit handen van burgemeester Broekhuizen van gemeente Het Hogeland. Een bijzonder moment, dat meteen de blik richtte op 2026.
Het thema en de route blijven voorlopig nog geheim. Wel is alvast duidelijk dat de ‘Graanrepubliek’ een
belangrijke inspiratiebron vormt. Daarmee belooft Tocht om de Noord 2026 opnieuw een verrassende
ontdekkingstocht te worden, dit keer met als decor het unieke landschap en rijke erfgoed van Oldambt.
Bovendien gaat het in 2026 om de 20e editie van Tocht om de Noord. Een bijzondere jubileumeditie, waar
natuurlijk de nodige aandacht aan zal worden besteed.
De inschrijving start op 1 maart 2026 om 18.00 uur. Als je mee wilt doen, zorg dan dat je er snel bij bent. De afgelopen jaren was het evenement binnen een half uur uitverkocht.
Bron/foto’s: Tocht om de Noord
Catharina Glazenburg