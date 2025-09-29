Houd rekening met omleidingen bij grote drukte op de Duitse Dag

WINSCHOTEN – Aanstaande vrijdag is het in Duitsland weer een vrije dag (Dag van de Duitse eenheid), wat voor Stichting Verkeersgroep Oldambt inhoudt dat ze weer op de rotondes in Winschoten aanwezig zijn. Houdt er dus rekening mee dat ze bij grote drukte gaan omleiden op de rotonde Bovenburen/Papierbaan.
De volgende omleidingsroutes zijn dan van kracht:
Over de Bovenburen volgt u de route richting Scheemda (N964) naar de A7.
Over de Papierbaan volgt u de route Lijnbaan naar de rondweg (N367)
Hiernaast zijn ze ook actief in Bad Nieuweschans om de doorgaande route te bewaken. Dit houdt in dat het stuk Zuideinde (richting de achterweg) afgesloten gaat worden voor al het verkeer. Bewoners van het Zuideinde en de Achterweg worden verzocht de Zuiderstraat te nemen. Al het overige verkeer zal via de Weg naar de Bron en de Hoofdstraat naar de Europaweg worden begeleid.
Om de doorstroming te bevorderen verzoeken ze iedereen de aanwijzingen op te volgen, zodat het voor iedereen een mooie dag wordt met minimaal oponthoud!
Bron: Gwen Kleermans
Catharina Glazenburg