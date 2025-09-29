Inloopbijeenkomst over isolatiesubsidie voor postcode 9502

STADSKANAAL – Huiseigenaren in Maarsveld, Vogelwijk, De Borgen en industriegebied Vleddermond zijn op dinsdag 7 oktober 2025 welkom bij een inloopbijeenkomst over het aanvragen van de isolatiesubsidie van Nij Begun.
Vanaf 18:30 uur mogen bezoekers binnenlopen bij de kantine van de Noorderpoort, aan de Sportlaan 5 in Stadskanaal. Om 19:00 uur en 20:00 uur worden presentaties gegeven door Bureau voor Verduurzamen en de gemeente Stadskanaal. Deze subsidie vergoedt 50% van de kosten voor isolatiemaatregelen, tot maximaal € 20.000,-. In sommige situaties kan dit oplopen tot € 40.000,-.
Tijdens de avond kunnen woningeigenaren vragen stellen en horen zij hoe ze subsidie kunnen aanvragen om een woning die gebouwd is vóór 2012 beter te isoleren en ventileren. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe dit werkt en welke hulp beschikbaar is. “Aan huiseigenaren zal worden uitgelegd hoe ze deze isolatiesubsidie, met gratis hulp, gemakkelijk aan kunnen vragen”, zegt wethouder duurzaamheid Ingrid Sterenborg-Kooij. “Ook zal informatie worden gegeven over aanvullende subsidiemogelijkheden, gratis isolatieadvies en ondersteuning”. Medewerkers van Bureau voor Verduurzamen zullen vragen beantwoorden en kunnen een afspraak maken voor persoonlijk advies.
Lagere energiekosten en een gezonder huis
Goed isoleren en ventileren zorgt voor een lagere energierekening en een comfortabel en gezond huis. Met de isolatieaanpak van Nij Begun kunnen woningeigenaren tot juni 2035 hun woning verbeteren.
Andere wijken en dorpen volgen
Stapsgewijs komen alle wijken en dorpen in Stadskanaal, per postcodegebied, aan de beurt om de isolatiesubsidie van Nij Begun aan te vragen. Een overzicht hiervan staat op de website van de gemeente.
Over Nij Begun
De isolatieaanpak is onderdeel van Nij Begun. Dit programma is bedoeld voor herstel en nieuwe kansen in Groningen en Noord-Drenthe, na de schade door de gaswinning. Een belangrijk doel is om als eerste regio in Nederland aardgasvrij te worden. Voor woningisolatie is in totaal € 1,65 miljard beschikbaar.
Bron: Gemeente Stadskanaal
Catharina Glazenburg