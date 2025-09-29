DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Op dinsdag 9 september 2025 omstreeks 17.00 uur ontstond er in de buurt van de supermarkt K+K aan de Marienstraße 7 in Meppen een dreigende situatie. Volgens de huidige informatie richtte een onbekende man een mes op een vader en zijn dochter en uitte hij bedreigingen. De twee slachtoffers waarschuwden de politie. De dader vertrok vervolgens richting de Marienschule. Zijn signalement is als volgt:
Man
Lengte circa 178 cm
Leeftijd 30 tot 40 jaar
Blond haar, blonde baard
Zwarte kleding en had een zwarte damesfiets bij zich
Op zaterdag 13 september 2025, omstreeks 13.00 uur vond in de buurt van de Nödiker Straße 105 in Meppen een mishandeling plaats. Een tot dan toe onbekende man duwde een voetganger op de stoep en het fietspad. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn linkerhand.
De dader kan als volgt worden omschreven:
Man
ongeveer midden twintig
gemiddeld gebouwd
had een mountainbike bij zich
Getuigen met informatie over een van de incidenten of de identiteit van de daders worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/949-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg