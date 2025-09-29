Lokaal Betrokken: Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg

STADSKANAAL – Tijdens de raadsvergadering van 22 september 2025 bij agendapunt woonzorgvisie heeft Lokaal Betrokken benadrukt dat welzijn méér is dan zorg alleen.
Een gezonde leefomgeving en betrokkenheid van inwoners met en bij elkaar besparen op zorgkosten én versterken de gemeenschap. Dit punt kwam ook naar voren tijdens het bezoek aan BCM Ouderenzorg locatie Maarsheerd, waar Lokaal Betrokken recent in gesprek is geweest om de toekomst van Stadskanaal te bespreken. BCM benadrukte meermals dat zij graag willen inzetten op welzijn, wanneer ouderen zich niet gezien voelen nemen de gezondheidsklachten toe. Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg was een pakkende quote.
Daarnaast juicht Lokaal Betrokken het toe dat er ruimte komt voor een ruimer beleid rondom mantelzorgwoningen. Dat is een stap vooruit voor mensen die zorg bieden én ontvangen in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Een punt waar Lokaal Betrokken afgelopen periode al meerdere malen over heeft gesproken en aandacht voor heeft gevraagd, dit punt en het beleid hierop is nu eindelijk bewerkstelligd.
Bron: Lokaal Betrokken
Catharina Glazenburg