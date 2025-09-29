Mettina Bleker schrijft eerste kinderboek “Nooitnietvergenoeg”

WESTERWOLDE – De 71ste Kinderboekenweek is van start gegaan. Van 1 tot en met 12 oktober staat lezen centraal in heel Nederland. Het thema dit jaar is ‘Vol avontuur’.

Voor hobby-schrijfster Mettina Bleker uit Westerwolde is dat thema meer dan toepasselijk: juist tijdens deze Kinderboekenweek verschijnt haar allereerste kinderboek, getiteld Nooitnietvergenoeg.

Van schrijfwedstrijd naar boekdebuut

Bleker begon al jong met schrijven. Op de basisschool deed ze mee aan de Westerwolder Schriefwedstried, een ervaring die haar prikkelde om verhalen te bedenken. Zeven jaar geleden ontstond bij haar het idee om een groter verhaal uit te werken. Dat groeide uit tot de publicatie van haar eerste kinderboek. “Het is eigenlijk toeval dat mijn boek nu precies tijdens de Kinderboekenweek verschijnt,” zegt Bleker.

Rubus Rebis en Snuf op avontuur

In Nooitnietvergenoeg neemt Bleker haar jonge lezers mee in de belevenissen van Rubus Rebis, een nieuwsgierig roodborstje dat de opdracht krijgt van Meester Roodborstig om nooitnietvergenoeg te ontdekken. Onderweg komt hij de avontuurlijke Snuf het konijn tegen en samen gaan zij op avontuur naar het mysterieuze Nooitnietvergenoeg. Onderweg ontdekken ze alle jaargetijden en ontmoeten ze de kleurrijke bewoners van deze fantasiewereld.

Inspiratie uit Schotland en Westerwolde

De inspiratie voor dit verhaal vindt zijn oorsprong in Schotland, waar Bleker naar school ging en liep zij elke dag langs de kust. Daar zag ik een roodborstje, een spelend konijntje en kwam ik ook meeuwen tegen. “Die ontmoetingen bleven in mijn hoofd hangen en groeiden uit tot een verhaal,” vertelt ze. Ook de natuur van Westerwolde, waar ze woont, leverde haar beelden en ideeën.

Kinderboekenweek vol activiteiten

Haar kinderboek nooitnietvergenoeg sluit naadloos aan bij het landelijke thema ‘Vol avontuur’. In het hele land organiseren bibliotheken, scholen en boekhandels activiteiten om kinderen te prikkelen tot lezen.

“tijdens de kinderboekenweek mag ik diverse scholen bezoeken en daar voorlezen uit mijn kinderboek en ben ik benieuwd wat de leerlingen van mijn verhaal vinden”

Bron, video en foto: Aike Godlieb, GenAmedia Nieuws

Catharina Glazenburg