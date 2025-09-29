Politie zoekt getuigen en slachtoffers mishandeling

EMMEN – Op zaterdag 27 september, omstreeks 20:00 uur, kreeg de politie melding van een mishandeling ter hoogte van de Hema, aan de Hoofdstraat te Emmen. Ter plaatse bleek er tevens sprake te zijn van een straatroof, gepleegd door dezelfde persoon. De slachtoffers zijn door de politie opgevangen en de verdachte is hierop aangehouden.
De politie kreeg informatie dat er mogelijk meer slachtoffers zijn. Graag komen ze in contact met hen en eventuele getuigen. Dit kan via 0900-8844. Het registratienummer betreft PL0100-2025262877. ^TS
Bron: Politie Emmen
Catharina Glazenburg