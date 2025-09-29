Politie zoekt verdachten openlijke geweldpleging Emmen

EMMEN – De politie is op zoek naar meerdere verdachten van een openlijke geweldpleging, die op 4 augustus rond 03:40 uur plaatsvond op het Kerkpad in Emmen.
De politie kreeg op maandag 4 augustus rond 03:40 een melding van een mishandeling op het Kerkpad. Agenten troffen op het Kerkpad twee gewonde mannen van 22 en 29 jaar uit Emmen en Arnhem aan. Eén van was als gevolg van de geweldpleging buiten bewustzijn geraakt. De slachtoffers weten niet door wie ze zijn belaagd. Wel blijkt uit hun verklaring dat er mogelijk een conflict in een nabijgelegen uitgaansgelegenheid aan vooraf is gegaan.
Verdachten en belangrijke getuigen op beeld
De politie publiceert nu geblurde camerabeelden van de geweldpleging. Daarop ziet u meerdere personen die direct betrokken waren bij de openlijke geweldpleging. Ook staan er andere personen op beeld, die voor de politie belangrijke getuigen vormen. Agenten hebben nog niet met al deze getuigen gesproken.
Meld jezelf!
Deze beelden brengt de politie eerst geblurd naar buiten. De verdachten krijgen eerst een week de kans om zichzelf bij de politie te melden. Ook roept de politie getuigen van de geweldpleging, of een mogelijke confrontatie in een nabijgelegen horecagelegenheid, op om zich te melden.
Wil je jezelf melden? Was je getuige? Heb je andere tips of informatie? Bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070, deel je informatie anoniem via 0800-7000 of gebruik het tipformulier op Politie.nl.
Bron: Politie Drenthe
Catharina Glazenburg