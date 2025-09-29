Politieambtenaar uit Drenthe aangehouden vanwege schending ambtsgeheim

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 29 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE DAGEN | ZON EN WOLKEN

Het kan vanochtend nevelig of zelfs nog mistig zijn, maar de zon zal er vanmdidag ook af en toe bijkomen. Maar daar komen ook een paar stapelwolken bij en daar zouden vanmiddag een paar buitjes uit kunnen groeien. Net als gisteren is er vandaag maar weinig wind, de maximumtemperatuur is met 17 of 18 graden iets lager dan gisteren (toen werd het maar liefst 20 graden).

Vannacht en morgen is er nog steeds weinig wind en in de opklaringen zullen vannacht mistbanken ontstaan. Overdag komen er opklaringen en morgenmiddag zou er nog een enkele lokale bui kunnen vallen. Maximum morgen rond 17 graden.

Woensdag komt er een zwakke oostenwind te staan maar ’s nachts is er weinig wind en dan kan er nog mist ontstaan. Maar het wordt een overwegend zonnige dag met 15 of 16 graden en een minimum rond 5 graden. Donderdag is er meer wind en dan raakt het bewolkt met 14 graden, vanaf vrijdag valt er af en toe regen bij.