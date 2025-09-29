Pompoen plukdagen bij de Nieuwlandse Akker

OOSTWOLD – Bij de Nieuwlandse Akker worden ook dit jaar weer pompoenen geteeld. Ze zijn vol van smaak. Ook dit jaar telen ze diverse soorten. Tijdens de pompoen plukdagen op 4 en 5 oktober kunt u zelf prachtige pompoenen komen uitzoeken en plukken.
Ook bent u van harte welkom om de markt te bezoeken. Hier staan meer dan 40 standhouders te pronken met hun kraam en verkopen verschillende, heerlijke, verse streekproducten, handwerk, woonaccessoires, koffie/thee en allerlei lekkernijen.
Terwijl u rustig over de markt wandelt, kunnen de kinderen tegen een kleine vergoeding lekker knutselen. Er zijn verschillende leuke kinderactiviteiten, zoals bijvoorbeeld pimp je pompoen of maak je eigen herfstschilderij. Ook zijn er spelletjes te doen op het veld, kortom genoeg vertier voor een gezellig dagje uit met het hele gezin.
4 en 5 oktober van 10:30 – 16:00 uur
Huningaweg 19 te Oostwold (Oldambt)
Het pompoenveld & de markt zijn GRATIS toegankelijk. U betaalt alleen voor wat u koopt
U kunt de plukdagen bezoeken zowel met de auto, fiets als wandelend. U kunt uw auto of fiets parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Vervolgens volgt u de looplijnen richting het plukveld en/of de markt.
Bij aankomst op het plukveld krijgt u een korte uitleg over hoe het beste een pompoen te plukken. Het is verstandig om zelf een snoeischaar en een stevige (grote) tas mee te nemen.
Bron: de Nieuwlandse Akker
Catharina Glazenburg