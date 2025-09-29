Scherpe zwarte komedie The Roses in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandag 6 oktober vertoont Filmhuis vanBeresteyn de zwarte komedie The Roses. Met topacteurs Benedict Cumberbatch en Olivia Colman in de hoofdrollen, fileert deze film op geestige wijze het huwelijk van een zogenaamd perfect koppel. Een bijtend portret van liefde, ambitie en onderhuidse strijd, heerlijk om naar te kijken.
Ivy en Theo lijken het perfecte stel: succesvolle carrières, een mooi gezin, een stabiel huwelijk. Maar achter hun keurige gevel broeit een diepe onvrede. Wanneer Theo’s carrière instort terwijl Ivy juist doorstoot naar de top, ontstaan er spanningen die niet langer te verbergen zijn. Wrok, rivaliteit en scherpe oneliners vliegen over en weer in deze briljant gespeelde relatiekomedie.
Regisseur Jay Roach (Bombshell, Trumbo) kiest voor een ingetogen en messcherpe stijl, waarin de twee hoofdrolspelers de ruimte krijgen om te schitteren. Cumberbatch en Colman overtuigen als een stel dat elkaar door en door kent – en tot op het bot weet te raken. Hun onderkoelde dialogen en gespannen blikken maken van The Roses een film waarin de humor net zo snijdt als de pijn.
De Volkskrant schreef: “Het venijn spat van het doek.”
Datum: Maandag 6 oktober 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn