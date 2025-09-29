Stand van Noord-Nederland: Regionale-omroepen brengen serie programma’s over noordelijke economie

NOORD NEDERLAND – RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân brengen in samenwerking met SER Noord-Nederland dit najaar opnieuw vijf uitzendingen op tv en online waarin de regionale economie volop in de aandacht staat.
Ondernemers, bestuurders, wetenschappers, innovatiedeskundigen, mkb-kenners en andere specialisten geven in de talkshow Stand van Noord-Nederland hun visie op een reeks actuele en belangrijke vraagstukken.
In Stand van Noord-Nederland komen sociaal-economische onderwerpen aan bod die iedere Fries, Groninger en Drent raken. In elke uitzending, met telkens vier gasten aan tafel, staat een uitdagend en prikkelend thema centraal:
– Een goede noordelijke samenwerking is een illusie
– Wat kunnen noordelijke ondernemers en Defensie voor elkaar betekenen?
– Hoe vullen we de schaarse ruimte in het Noorden in?
– Hoe kan AI de regio een impuls geven?
– Boeren moeten meer werk maken van duurzame landbouw.
De thema’s zijn provincie-overstijgend van aard en passen daarom goed in dit gezamenlijke project van de drie regio-omroepen. Ondersteunende partner hierbij is het onafhankelijk adviesorgaan SER Noord-Nederland (Sociaal Economische Raad).
De uitzendingen worden opgenomen in de studio’s van Omrop Fryslân en zijn in september en oktober wekelijks te zien op tv en online bij de drie omroepen.
Bij RTV Noord worden de vijf afleveringen uitgezonden op iedere dinsdagavond, van 30 september tot en met 28 oktober.
De programma’s worden gepresenteerd door de ‘anchors’ Eric Ennema van Omrop Fryslân en Margriet Benak van RTV Drenthe.
Bron: RTV Noord Remy van Mannekes
Catharina Glazenburg