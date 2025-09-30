Heldin toont rauwe realiteit van zorgpersoneel in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdag 7 oktober vertoont Filmhuis vanBeresteyn de aangrijpende Zwitserse film Heldin, een krachtige ode aan de verpleegkundige.
Verpleegkundige Floria werkt op een onderbezette chirurgische afdeling. Het is een doodgewone werkdag – maar de omstandigheden zijn allesbehalve gewoon. Te weinig personeel, te veel patiënten, en een constant tekort aan tijd en ondersteuning. Toch blijft Floria doorgaan: deskundig, zorgzaam en vol overgave.
Terwijl de nacht vordert, verandert haar dienst langzaam in een uitputtingsslag. Wat begint als routine, groeit uit tot een zenuwslopende race tegen de klok. Heldin laat op indringende wijze zien wat er gebeurt als de menselijke maat in de zorg verloren dreigt te gaan.
Met een indrukwekkende hoofdrol van Leonie Benesch (The Crown, Babylon Berlin) geeft de film een stem aan zorgmedewerkers wereldwijd. Geen overdreven drama, maar juist de herkenbare hectiek en stille opoffering maken Heldin tot een realistische en confronterende kijkervaring. Een film die vragen oproept – én respect afdwingt.
Datum: Dinsdag 7 oktober 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn