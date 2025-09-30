Kinder Bijbel Club Finsterwolde verhuist naar de zaterdagmiddag

FINSTERWOLDE – Feestjes vieren! Dat doen ze bij Geloof in Oldambt graag. Bijvoorbeeld op de Kinder Bijbel Clubs. Maar wat is een feestje als niet iederéén ernaartoe kan? ‘Daarom verhuist de Kinder Bijbel Club in Finsterwolde naar de middag’, zegt Christa Noteboom, kinderwerker bij Geloof in Oldambt. ‘Zo kunnen ook de kinderen die ’s morgens sportwedstrijden hebben, naar de club komen. En… de kinderen die liever in de ochtend naar de club komen, zijn welkom in Midwolda. In beide dorpen organiseren we elke maand een Kinder Bijbel Club: in Finsterwolde op de eerste, in Midwolda op de derde zaterdag van de maand.’
Maar… wat gebeurt er zoal op zo’n club? ‘Allereerst: het is super gezellig. Alle vrijwilligers genieten ervan om met de kinderen op te trekken. Samen spelletjes doen of knutselen… Of even de nagels lakken of schminken. Soms hebben we er een springkussen bij en eigenlijk is er altijd wel een vrolijke sketch en een kinderbijbelverhaal’, vertelt Christa. ‘Sommige kinderen plannen hun andere activiteiten eromheen, zó graag komen ze naar de club!’.
Ouders mogen ook meegenieten, als ze dat willen. ‘Er is koffie en thee, en na afloop serveren we een lekkere snack voor zowel ouders als kinderen. Er zijn via de clubs al leuke, nieuwe contacten tussen ouders ontstaan! Als ouders tussendoor liever even de weekendboodschappen willen halen, vinden we dat ook prima. We noteren het telefoonnummer; dus als er iets is, kunnen we ze altijd bellen’, benoemt Christa nog.
Aanstaande zaterdagmiddag 4 oktober begint in Finsterwolde de eerste Kinder Bijbel Club van dit seizoen. Inschrijven kan vanaf 14.00 uur, het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. Alle kinderen vanaf vier jaar – én hun vrienden – zijn welkom bij De Graanschuur, Hoofdweg 19 in Finsterwolde. De activiteiten worden gesponsord en kunnen daardoor gratis aangeboden worden.
Bron en foto’s: Christa Noteboom
Catharina Glazenburg