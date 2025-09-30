Kinder Bijbel Club Finsterwolde verhuist naar de zaterdagmiddag

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 30 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN EEN BUI | OOK VANNACHT MISTIG

Het is eerst nog nevelig en mistig en het zal ook een beetje heiig blijven. Maar de zon breekt goed door en daardoor ontstaan vanmiddag weer wat stapelwolken: er kunnen in de loop van de middag ook wel weer een paar buien ontstaan. Het is opnieuw een rustige dag met vanmiddag een zwakke noord-noordoostenwind. De maximumtemperatuur voor vandaag is 17 graden.

Vanavond koelt het vrij snel af en vannacht wordt het daarna ook koud. Minimumtemperatuur rond 4 graden en kans op dichte mistvoming. Morgen is het eerst mistig maar het wordt een overwegend zonnige dag. Door de zon wordt het morgenmiddag nog 15 of 16 graden.

Vanaf donderdag gaat het langzaam wat veranderen. Er komt dan een matige zuidenwind te staan. Daardoor is er ’s ochtends geen mist en er is nog vrij veel zon bij 13 tot 15 graden. Vrijdag raakt het zwaar bewolkt en in de loop van de dag is er kans op wat regen bij 14 tot 16 graden. Maar het komende weekend wordt het nogal guur met zaterdag eerst regen en wind, en later enkele flinke buien met windstoten. Zondag lijkt daarna ook tamelijk regenachtig, met ook dan een krachtige wind met kans op windstoten.