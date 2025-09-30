Koffie, poffertjes en vitaliteitstest bij Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras

VEENDAM – Vanmiddag stond de koﬃekar van deBasis Veendam bij het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras. Naast een heerlijk bakje leut en poffertjes stonden veel mensen voor de belangstellenden klaar met interessante informatie over alles wat er te doen is in Veendam! Ook kon men een vitaliteitstest doen!
Naast het Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam (WBCV)en de partijen van Gezondheidscentrum Lloyds Terras waren ook de gemeente, deBasis Veendam, Veendam Beweegt, Meander, Humanitas en andere instellingen aanwezig.
De Paardentram werd ingezet om bewoners van AE-Horst heen en terug te brengen.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl