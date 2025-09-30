DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
A31, Rhede, Papenburg
Gistermiddag vonden op de A31 rond 16.00 uur twee verkeersongevallen plaats. Tussen de knooppunten Rhede en Papenburg, richting Emden, verloor een 37-jarige man uit Brake tijdens een hagelbui de macht over zijn Audi. De auto raakte eerst de buitenste vangrail en vervolgens de middelste vangrail. De 37-jarige man raakte lichtgewond. De auto moest worden weggesleept.
Kort daarna vond op de A31 ter hoogte van knooppunt Papenburg, eveneens richting Emden, nog een ongeval plaats. Een 41-jarige man uit Rodenbach verloor de macht over zijn BMW en botste tegen de vangrail. De 41-jarige man bleef ongedeerd en zijn auto moest worden weggesleept.
Lathen
Op vrijdag 26 september vond omstreeks 21:26 uur in de Fallerslebenstraße in Lathen een bedreiging plaats. Meerdere jongeren drongen via de achterzijde van een perceel (ter hoogte van het sportveld) de tuin van een bewoner binnen. Toen de bewoner hen aansprak, verlieten ze het perceel niet, maar bedreigden hem. De jongeren vluchtten vervolgens op e-scooters in onbekende richting. De bewoner omschrijft de jongeren als ongeveer 15 à 16 jaar oud, ongeveer 1,80 meter lang en stevig gebouwd. Ze droegen allemaal donkere kleding. Eén persoon droeg een mondkapje. De politie vraagt getuigen die mogelijk verdachte personen of iets verdachts in de omgeving hebben gezien, contact op te nemen met het politiebureau Haren via 05932/72100.
Meppen
Gistermiddag vond omstreeks 16:17 uur op de Bundesstraße 402 tussen Meppen en Haselünne, nabij knooppunt “Gut Heidhof”, een ernstig verkeersongeval plaats waarbij drie voertuigen betrokken waren.
Volgens de huidige informatie reed een 26-jarige bestuurder van een Scania vrachtwagen met oplegger over de B402 richting Haselünne. Hij botste tegen een VW Polo, bestuurd door een 25-jarige vrouw, die linksaf de “Gut Heidhof” in wilde slaan. Door de kracht van de botsing schoot de Polo richting het tegemoetkomende verkeer, waar de wagen tegen een Mercedes A-Klasse, bestuurd door een 57-jarige vrouw, botste.
De 25-jarige bestuurder van de VW Polo raakte levensgevaarlijk gewond en werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De 57-jarige bestuurder van de Mercedes A-Klasse werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar verkeerde in shock.
Alle drie de voertuigen liepen aanzienlijke schade op en moesten worden weggesleept. Er lekten ook grote hoeveelheden bedrijfsvloeistoffen. De B402 bleef ter hoogte van het ongeval enkele uren volledig afgesloten om onderzoek naar het ongeval, reddingsacties en opruimwerkzaamheden mogelijk te maken.
Papenburg
Vannacht is aan de Ölmühlenweg in Papenburg bij een geparkeerde bus ingebroken. De daders hebben de voorruit van de groene Setra-bus ingeslagen en zich toegang verschaft tot het voertuig. Volgens de eerste bevindingen zijn er vervolgens diverse spullen uit de bus gestolen. De materiële schade bedraagt circa € 3.000, -. De politie Papenburg verzoekt getuigen die in deze periode mogelijk iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Ölmühlenweg, te bellen naar 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg