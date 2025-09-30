DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Niederlangen
Bij een ongeval op de Landesstraße 53 is vanmiddag een persoon om het leven gekomen. Het 45 jarige slachtoffer was om 11.10 uur met zijn Fiat Ducato bestelbus van Niederlangen naar Lathen onderweg. Hij belandde door onbekende oorzaak in de berm en botste frontaal tegen een boom. De man bezweek op de plaats van het ongeval aan zijn verwondingen.
Meppen
Zaterdag is rond 4.55 uur aan de Schützenstraße, ter hoogte van Rockpalast op nummer 11, iemand met pepperspray bespoten. Het slachtoffer moest zich daarna onder doktersbehandeling stellen. Ten tijde van de mishandeling bevonden zich meerdere personen in de omgeving van het slachtoffer. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 05931/949-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg