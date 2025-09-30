Kunstenares legt vervallen boerderijen Oost-Groningen vast op doek

OUDESCHANS – In het vestingdorp Oudeschans is in Galerie Erika Stulp de expositie Expressionistische streken te zien. Centraal in het werk van Stulp staan de vervallen boerderijen van Oost-Groningen. Met haar expressionistische stijl legt ze zowel de schoonheid als het drama van het verval vast.
Stulp schildert realistische onderwerpen, maar gebruikt overdreven kleuren en structuren om gevoelens te versterken. “Schilderen is voor mij altijd een uitlaatklep geweest,” vertelt ze. “De boerderijen raken me. Ik hoop dat ze ooit weer herstellen, maar ondertussen wil ik hun karakter behouden op doek.”
De kunstenares begon al op jonge leeftijd met schilderen. Na jaren in de stad te hebben gewoond, koos ze voor de rust van het vestingsdorp. Daar runt ze haar galerie, waar kunst, muziek en ontmoeting samenkomen.
Naast de boerderijen uit de streek heeft Stulp ook haar volgende onderwerp al op het oog: een oude fabriek in Winschoten.
De tentoonstelling Expressionistische streken is te zien tot en met 30 november in Galerie Erika Stulp, Molenweg 4 in Oudeschans. De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, en op verzoek via 06-36167686.
Malou Vos