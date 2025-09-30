Leerlingen Westenwinde verrassen ouderen met Happy Stones

VEENDAM – In het kader van ‘de Week van de Eenzaamheid’ hebben bovenbouwleerlingen van gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde vanmorgen zelfgeschilderde Happy Stones aangeboden aan ouderen. Zowel ouderen bij De Ontmoeting als bij de Breehorn werden verrast met een bezoekje.
‘Voor ons als school is het een goede Burgerschap activiteit. Iets met win-win’, aldus Jenny Martijn namens gespecialiseerd Kindcentrum Westerwinde.
Veendam staat in het teken van de Week tegen Eenzaamheid. Samen met diverse partners organiseren ze een week vol activiteiten waarbij ontmoeting, samenzijn en gezelligheid centraal staan.
Samen tegen eenzaamheid
Wethouder Ans Grimbergen: ‘Iedereen verdient het om zich welkom en gezien te voelen. Een simpel praatje of een gedeeld moment kan dat gevoel al versterken. Met de Week tegen Eenzaamheid willen we samen laten zien dat er altijd plek is om aan te haken en mee te doen. Kom gezellig langs en neem iemand mee, want samen kennen we iedereen’.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg