LTC Oude Pekela viert 60-jarig bestaan met sportief jubileumfeest

OUDE PEKELA – In mei 1965 besloot een groep fanatieke tennissers uit Oude Pekela dat het tijd werd voor een echte vereniging in het dorp. Ruim 60 jaar later werd deze dappere beslissing gevierd door haar leden op het tennispark aan de Raadhuislaan.
Dit jaar viert LTC Oude Pekela haar 60-jarig jubileum en afgelopen zaterdag werd dit groots herdacht met een feest voor leden en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. Het evenement begon om 15.00 uur met een uitgebreide speech van voorzitter Kees Bartelds. Hij stond stil bij het verleden, de behaalde successen en de plannen die het bestuur voor de toekomst heeft.
Na deze inleiding was het tijd voor het spektakelstuk van de dag: de toss. Normaal gesproken vindt de tossavond (waarbij leden de mogelijkheid krijgen om tegen elkaar te spelen; alle rackets gaan in een emmer en er wordt telkens gerouleerd tussen dubbelpartners) plaats op woensdagavond. Voor deze speciale gelegenheid werd hij echter nog één keer georganiseerd voordat het winterseizoen begint. Meer dan twee uur lang werden korte dubbelpartijen van 20 minuten gespeeld. Dat tijdslot was nodig, want met ruim 20 deelnemers waren alle vier banen continu bezet.
Na al dat tennissen moest het lichaam natuurlijk weer worden voorzien van de nodige brandstoffen. Rond 17.00 uur ging daarom de barbecue aan en was het tijd voor een hapje en drankje. Dit bood meteen de gelegenheid om samen gezellig na te praten.
Het bestuur van LTC Oude Pekela kijkt met een erg tevreden gevoel terug op het jubileumfeest en wil alle aanwezigen, maar zeker ook de leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken. Zonder hun inzet en betrokkenheid had de vereniging nooit deze 60 jaar vol kunnen maken. En nu: met z’n allen op naar de 100!
Bron: Lars Pinkster
Catharina Glazenburg