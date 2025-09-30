Nieuw vaccin tegen pneumokokken voor 60-plussers

NEDERLAND – Mensen die in 2025 zestig jaar worden, óf ouder zijn dan 78 jaar ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een gratis pneumokokkenprik. Een nieuw vaccin, dat beter beschermt tegen pneumokokkenziekte dan zijn voorganger.
Pneumokokken zijn bacteriën die veel mensen bij zich dragen. Meestal merkt u hier niets van, maar vooral als u ouder wordt, kan deze bacterie tot ernstige ziekte leiden – zelfs als u verder gezond bent. De gevolgen van pneumokokkenziekte zijn ernstig: elk jaar belanden zo’n 8.500 mensen van 60 jaar en ouder in het ziekenhuis. Vaak met een flinke longontsteking. Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 900 ouderen aan pneumokokkenziekte.
Betere bescherming tegen pneumokokkenziekte
De nieuwe pneumokokkenprik beschermt beter tegen pneumokokkenziekte dan de vorige prik. Met de nieuwe prik verkleint u voor langere tijd de kans om ziek te worden van de pneumokokkenbacterie. De prik is veilig. Verschillende landen om ons heen prikken al met dit vaccin. U kunt na de vaccinatie kort last hebben van bijvoorbeeld spierpijn, vermoeidheid of wat gevoeligheid op de plek van de prik. Meestal verdwijnen deze klachten binnen enkele dagen.
Bent u 60 jaar (geboren in 1965) of 78 jaar en ouder (geboren in 1947 of daarvoor)? Dan krijgt u in 2025 een uitnodiging van uw huis- of instellingsarts voor deze beschermende prik. Vaak kunt u de prik tegelijk halen met de jaarlijkse griepprik.
Meer weten over de pneumokokkenprik? Kijk op Prik tegen pneumokokken voor volwassenen.
Bron: RIVM
Catharina Glazenburg