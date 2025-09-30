Nieuwe blusmethode elektrische auto’s lijkt veelbelovend

Een elektrische auto die in brand staat, is moeilijk te blussen. Dit komt onder andere omdat de behuizing van de batterij waterdicht is. Het ultrahogedruk (UHD) snij- en blussysteem lijkt een veelbelovende nieuwe methode om de brandende batterij te bereiken. Wel blijkt uit metingen van het RIVM dat bij deze methode het bluswater sterk vervuild raakt. Het opvangen van vervuilende stoffen kan gevaarlijke situaties voor mens en milieu voorkomen. Het RIVM adviseert daarom deze methode nog door te ontwikkelen.

Er komen steeds meer elektrische auto’s. Daardoor komt het vaker voor dat er brand in de batterij ontstaat. Omdat batterijen van elektrische auto’s waterdicht zijn, is blussen van buitenaf erg moeilijk. De brandweer zet daarom nu vaak het hele voertuig in een grote container onder water of laat het gecontroleerd uitbranden.

Methode met ultrahogedruk verbetert blusproces

Om het blussen beter mogelijk te maken is het ultrahogedruk (UHD) snij- en blussysteem ontwikkeld. Hiermee kan door de auto heen worden gesneden, zodat het bluswater de brandende batterij kan bereiken. Om deze nieuwe methode te testen heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in 2024 samen met een aantal partners twee brandexperimenten gedaan. Het RIVM heeft met metingen onderzocht welke gevaarlijke stoffen uit de batterij in de rook en het bluswater terechtkomen.

Schadelijke stoffen in rook, bluswater en omgeving

Uit de metingen blijkt dat bij de UHD-methode meer schadelijke stoffen uit de batterij kunnen vrijkomen dan bij andere blusmethoden. Het gaat dan met name om zware metalen zoals kobalt en nikkel. Dit zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen die via het bluswater in de omgeving van het voertuig terecht kunnen komen.

De bodem kan daardoor zo sterk vervuild raken dat sanering nodig is. Zware metalen zijn ook schadelijk wanneer ze via het riool in het oppervlaktewater terechtkomen. In zeldzame gevallen kunnen mensen huidletsel krijgen als ze met de vervuiling in contact komen. Dat kan gebeuren als de bodem na het gebruik van het UHD-systeem niet wordt schoongemaakt en schadelijke stoffen achterblijven. In de praktijk zal dit vooral een rol spelen bij branden van grote batterijsystemen.

Advies voor veilig gebruik UHD-systeem

Het UHD-blussysteem blijkt een effectieve methode om brand in de batterij van elektrische voertuigen te blussen. Een keerzijde van deze techniek is de grote hoeveelheid schadelijke stoffen die met name in het bluswater terechtkomen. Het RIVM beveelt daarom aan onderzoek te doen naar manieren om dit bluswater op te vangen. Ook adviseert het RIVM om de gevolgen voor het milieu mee te wegen in de keuze van de blusmethode. Zo kunnen gevaarlijke situaties voor mensen en vervuiling van het milieu voorkomen worden.

Bron: RIVM

Catharina Glazenburg