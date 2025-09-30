Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Als basis komen de leden van Damclub Winschoten wekelijks in actie voor de onderlinge competitie in het gebouw van S.V. Bovenburen met op woensdagmiddag de jeugdafdeling in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Daarnaast is op vrijdagavond de “trainingsgroep” actief eveneens in de Bovenburen. Op vrijdagmorgen assisteert Damclub Winschoten elke 14 dagen bij het “crea-uurtje” in het verzorgingshuis “De Tjamme” in Beerta in het kader van “Healthy Ageing”. Als extra activiteit zijn de uitnodigingen voor het 12e scholendamtoernooi naar de basisscholen in de Regio Oost-Groningen gestuurd, waarbij de eerste aanmeldingen reeds binnen zijn. Hieraan gekoppeld zijn het geven van damlessen op de basisscholen.
PPK, WK-veteranen, kloksimultaan
Dinsdagavond 30 september gaat de 1e ronde van start voor het persoonlijk provinciaal kampioenschap dammen (PPK) in het sportcentrum in Leek. De 20 deelnemers werken hun partijen af op de clubavond van Roden/Leek op dinsdagavond, Damclub Winschoten op de woensdagavond, DV Warffum op de donderdagavond en vrijdagavond bij Damgenootschap Het Noorden in Groningen. Hieraan nemen drie leden van Damclub Winschoten deel, namelijk in de hoofdklasse Jakob Pronk uit Winschoten. In de 1e klasse zijn dat Jan Starke uit Oude Pekela en Johan Tuenter uit Westerlee.
WK-veteranen, kloksimultaan
Rob Knevel uit Winschoten nam deel aan het WK dammen voor veteranen in Riga. Jakob Pronk was vrijdagavond 26 september één van de deelnemers aan de oefensimultaan tegen GMI Wouter Sipma in Groningen. Dit ter voorbereiding op de recordpoging kloksimultaan dammen van Wouter Sipma tegen 52 deelnemers in de studio van RTV Drenthe in Assen op zondag 12 oktober. Hier nemen vijf dammers uit Oost-Groningen aan deel, namelijk Feiko Stoppels uit Muntendam, Jilje Scheeringa uit Finsterwolde, Jan Starke uit Oude Pekela, Egbert Wierenga uit Scheemda en Rob Knevel uit Winschoten. Ben Dekens uit Eext en lid van Damclub Winschoten neemt eveneens deel aan de recordpoging.
Rob Knevel 50% bij WK veteranen
Rob Knevel uit Winschoten nam van 22 t/m 26 september deel aan het WK dammen voor veteranen in Riga, de hoofdstad in Letland. Veteranen zijn overigens in de damsport spelers boven de 60-jarige leeftijd. Van de 43 deelnemers, hadden maar liefst 20 “oude meesters” een damtitel achter hun naam en de gemiddelde rating bedroeg 2047 FMJD punten.
Dit toernooi valt namelijk onder auspiciën van de Werelddambond (FMJD). De deelnemers werkten 7 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 basisminuten + 1 bonusminuut per zet”. Rob kwam met 7 punten tot een keurige 50% score. Kampioen werd de 82-jarige Fidèle Nimbi MF uit Frankrijk. Zondag 28 september werd het toernooi afgesloten met het WK-Rapid. Hier werden 9 ronden “Zwitsers systeem” gespeeld onder een speeltempo van “Fischer 5 + 3”. Rob kwam hier tot 8 punten. Wereldkampioen werd Hein Meijer GMI uit Amsterdam.
Bron: Geert Lubberink
Catharina Glazenburg