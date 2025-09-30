ONSTWEDDE – Onstwedde neemt afscheid van dokter Schut
Na vele jaren met plezier als huisarts in Onstwedde gewerkt te hebben heeft huisarts Ronald Schut zijn praktijk overgedragen aan een jongere collega.
Vanaf woensdag 1 oktober is Gijs Botterblom de nieuwe huisarts, geen nieuw gezicht in de praktijk aangezien hij al jaren in de praktijk werkzaam is
Dokter Schut is in1999 neergestreken in Onstwedde, na een periode gewerkt te hebben in Goes.
“Dat was wel een heel eind voor een verhuizing maar het was de beste beslissing die ik ooit heb genomen” zegt hij.
Hij zegt dat hij het werk (wat overigens zelden aanvoelde als werk) in de praktijk en de vele leuke contacten ongetwijfeld missen.
Veel Onstwedders kwamen vanmiddag naar d’Ekkelkaamp om afscheid nemen van hun dokter, alhoewel de kans is groot dat zij hem nog wel tegen zullen komen in het dorp, hij blijft wonen in Onstwedde.
Hij zegt: “Al zouden ze mij een plekje aanbieden in Wassenaar, ik wil het niet ruilen tegen ons plekje in Onstwedde in het mooie Westerwolde”.
Geert Smit
