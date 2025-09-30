Plateau tijdscapsule Sorghvliet teruggeplaatst

VEENDAM – Maandagmiddag is in de wijk Sorghvliet een nieuwe plateau geplaatst. Het was precies zestig jaar geleden dat de eerste bewoners van de wijk Sorghvliet in Veendam de huissleutels kregen.
Enige tijd geleden is het plateau dat op de tijdscapsule lag gestolen. Beheerteam Scheepskwartier heeft een nieuw plateau besteld. Deze heeft wijkwethouder Henk Jan Schmaal samen met beheerteam, precies 10 jaar na de plaatsing van de tijdscapsule, teruggeplaatst. De tijdcapsule mag pas over 40 jaar geopend worden.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg