Vissteiger Veenkade tijdelijk buiten gebruik

VEENDAM – De vissteiger op locatie Veenkade aan de Kaap de goede Hoop in Veendam van Zorggroep Meander is tijdelijk buiten gebruik gesteld. Het is momenteel niet veilig genoeg dat cliënten en hun vrijwilligers daar hun hengel uitgooien.
“De steiger is toe aan een opknapbeurt, er zijn verschillende offertes aangevraagd en naar verwachting wordt de steiger volgend jaar aangepakt, aldus een woordvoerder van Zorggroep Meander.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl en Peter Panneman
Catharina Glazenburg