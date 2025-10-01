Aanhoudingen na vondst 1.600 kilo vuurwerk en 10.000 vapes in Hoogezand

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 1 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE WOENSDAG | PER DAG MEER WIND

Het wordt een mooie dag met veel zon en een zwakke tot matige zuidoostenwind. Maar erg warm wordt het niet want de maximumtemperatuur is maar 15 of 16 graden. Het rustige weer komt door een hogedrukgebied boven Oost-Europa en Zweden, maar dat gaat langzaam weg.

Daarom is er morgen ook wat meer bewolking maar het is morgen nog droog en er is wat zon. Matige zuidenwind morgen en opnieuw een maximum rond 15 graden. Minimumtemperatuur komende nacht rond 5 graden.

Vrijdag neemt de wind toe naar windkracht 4 of 5 en het is zwaar bewolkt met soms regen. Zaterdagnacht wordt het een stuk natter met windkracht 5 tot 6 en windvlagen, en zaterdag-overdag wordt het een echt natte dag met vaak regen en daarbij ook windkracht 6 of 7 uit het zuidwesten. En daarna is het zondag erg wisselvallig met af en toe zon maar ook buien, met kans op enkele zware windstoten. Maximum vrijdag en in het weekend rond 14 graden. Na dit komende weekend is het wat stabieler met nog een enkele bui en minder wind.