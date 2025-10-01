Ab en Margriet Gobets – Vink vieren 60 jarig huwelijk op de Jeu de Boulesbaan

BELLINGWOLDE, VRIESCHELOO – Vandaag vieren de heer Albert (Ab) Gobets, geboren op 17 oktober 1939 in Amsterdam, en mevrouw Grietje (Margriet) Gobets-Vink, geboren op 3 juni 1945 in Uithoorn, hun 60-jarig huwelijk.

Burgemeester Jaap Velema kwam het diamanten echtpaar persoonlijk feliciteren op de Jeu de Boules-baan in Bellingwolde. Onder een stralende zon speelde het paar samen met hun clubleden een partijtje jeu de boules – een wekelijkse traditie op de woensdagmiddag, die vaak ook op zondag wordt voortgezet.

Albert en Margriet leerden elkaar kennen bij de Nederlandsche Middenstandsbank (NMB) in Amsterdam, waar Margriet stage liep. De vonk sloeg direct over. Woningnood was er ook toen al, maar toen Margriet in verwachting raakte, kwam er alsnog een huis beschikbaar. Op 1 oktober 1965 traden zij in het huwelijk in Uithoorn. Het echtpaar kreeg twee zonen en inmiddels ook vier kleinkinderen.

Albert werkte maar liefst 43 jaar bij de bank, die later opging in ING. Hij sloot zijn loopbaan af als systeembeheerder/IT’er en ging daarna met prepensioen. Margriet werkte tot haar pensioen bij L’Oréal, waar zij onder andere verantwoordelijk was voor de bevoorrading van filialen in Nederland.

Na hun pensionering verhuisden Albert en Margriet naar Vriescheloo, waar zij genieten van de rust, de ruimte én – zoals Margriet lachend zegt – van het feit dat het dorp twee meter boven NAP ligt. Het echtpaar is actief in het verenigingsleven, onder meer bij de dorpsraad en buurthuis ’t Ganzenust. Twee jaar geleden was Margriet zelfs nog te zien in een NOS-uitzending over de verkiezingen.

Albert vertelde daarnaast over zijn afkomst. Zijn vader was van Joodse afkomst en speelde een rol in de organisatie van de Februaristakingen in 1941, de eerste grote verzetsactie tegen de Duitse bezetter. Ondanks dat Albert door zijn jonge leeftijd niet alles bewust heeft meegemaakt, houdt dit familieverhaal hem nog altijd bezig. Hij probeert er meer over te achterhalen, al blijven veel archieven en deuren nog gesloten. Zijn vader werd destijds gearresteerd, via Westerbork gedeporteerd en stierf in Auschwitz.

Albert en Margriet houden niet, zoals ze zeggen: van poespas. Ze vierden hun diamanten huwelijk, samen met hun vrienden van de jeu de boulesvereniging. Deze club telt inmiddels veertig leden en beschikt over zes banen op het terrein van de tennisvereniging.

Burgemeester Velema bracht namens de gemeente Westerwolde de officiële felicitaties over en verraste het echtpaar met een ingelijste kopie van hun huwelijksakte – een dierbare herinnering aan een bijzondere dag, zestig jaar geleden.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Jan Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s