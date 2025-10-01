Diesel gestolen bij Waterschap Hunze en Aa’s

VEELE – In de nacht van 30 september op 1 oktober is er diefstal geweest bij het Waterschap te Veele.
Dieven hebben aan de Kolonel Blondeelweg geparkeerd en zijn toen via het water (mogelijk met bootje) naar de overkant gegaan en hebben diesel gestolen. Politie gaf aan dat het om 3000 tot 5000 liter diesel gaat dat gestolen is.
De politie is een onderzoek gestart en buurtbewoners is gevraagd of ze iets gemerkt hebben van de diefstal. Was u getuige of heeft u meer informatie over de diefstal, neem dan contact op met politie Westerwolde via 0900-8844.
Vandaag kwam van der Wal uit Blijham om grond, dat verontreinigd was door geknoeide diesel, zowel aan Waterschap zijde als aan de kant van de K. Blondeelweg, af te graven.
Bron: Danielle Aeissing
Catharina Glazenburg