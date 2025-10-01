Echtpaar Bleeker 60 jaar getrouwd

VEENDAM – Vandaag zijn de heer en mevrouw Bleeker uit Veendam 60 jaar getrouwd. Wethouder Ans Grimbergen feliciteerde het echtpaar namens de gemeente Veendam met een fraai boeket bloemen en een kopie van de originele trouwakte.
Het echtpaar Johannes (88) geboren in Wildervank en Neeltje (81) geboren in Veendam, leerden elkaar kennen op de sokkenfabriek van Wilbrink in de Sarastraat te Veendam.
Het diamanten echtpaar kreeg 2 dochters en 1 zoon, inmiddels 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
Bron: Peter Panneman
