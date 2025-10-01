Gert Meulman start als voetbalverslaggever bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Gert Meulman is al vele jaren een bekend gezicht op en rond de voetbalvelden in de regio. Van daaruit is besloten, na een goed wederzijds gesprek, om gebruik te gaan maken van zijn ervaring en diensten als sportverslaggever.
Gert zal voor Groningen 1 – het samenwerkingsverband tussen RTVGO en RTV Westerwolde – verslag gaan doen van zijn bezochte wedstrijden van clubs uit de regio. En dan gaat het daarbij vooral om het voetbalgebeuren in de gemeentes Westerwolde, Oldambt en Pekela. De bijdrages van Gert Meulman zullen elke week zijn te vinden op de website van Westerwolde Actueel en de kabelkrant van RTVGO.
De eerste wedstrijd waarvan Gert verslag zal gaan doen is de derby, aanstaande zaterdagavond, tussen Westerwolde en Veelerveen op Sportpark De Barlage in Vlagtwedde.
Bron: Jan Hebers
Catharina Glazenburg