Harry en Harma van de korfbalclub 60 jaar een paar

OUDE PEKELA – ‘Bie Dommering’ is het resolute antwoord van Harry Kuiper (81) uit Oude Pekela wanneer hij zijn vrouw Harma (80) voor het eerst ontmoette. Glunderend zit hij samen met zijn vrouw en burgemeester Jaap Kuin aan de grote tafel in het appartement aan de Willem de Zwijgerlaan.

‘Mit n koppeltje jonken oet Pekel’ werd begin jaren zestig van de vorige eeuw flink geflaneerd door de Winschoter Langestraat om naar de meisjes te gluren. Uiteindelijk legde Harry tijdens het dansen bij hotel Dommering, het Carré van het Noorden, het eerste contact met Harma uit de Gaslaan in Winschoten.

Liefde op het eerste gezicht dat op 1 oktober 1965 beklonken werd in het Winschoter stadhuis. Harry en Harma kenden een vruchtbaar huwelijk dat resulteerde in drie dochters, drie schoonzonen, acht kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.

Harry was een echte kerel van de kartonfabriek. Dik veertig jaar werkte hij ‘aan de boane’ bij het Pekelder De Kroon. Vlak voor zijn pensioen maakte de van oorsprong Nijpekelder nog een overstap naar Ceres. Nadat de kinderen groot waren ging Harma aan de slag bij de Thuiszorg van eerst SMDOG en later Oosterlengte. Dik dertig jaar werkte ze met veel plezier in de zorg.

Harry was thuis in hun vorige woning aan de Hendrik Westersstraat een echte ‘knuterman’: kraben in toentje, uren in de schuur en altijd in de weer met de vogels en de kippen.

De gezamenlijk passie van Harry en Harma was en is nog steeds korfbalclub WSS. Harma is al decennialang actief voor de club en hoort bij de inventaris van Wij Spelen Sportief en ofschoon Harry eerste een voetbalhart had bij PJC en Noordster, stapte hij toch over naar de korfbal. Volgens hemzelf was dat omdat een kameraad hem had overgehaald.

Maar even later komt de aap toch uit de mouw. ‘Bie t korfballen kon’je gezoamenliek douchen’ zegt Harry lachend. Komende zaterdag viert het diamanten paar groot feest met de hele familie.

Bron: Gemeente Pekela

