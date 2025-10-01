Illegaal afval gestort in Pekela

PEKELA – Op diverse plekken in de gemeente Pekela wordt illegaal afval gestort. Dat varieert van een afvalzak tot een compleet bankstel. Met name bij de ondergrondse afvalcontainers aan de Dorpshuisstraat wordt van alles illegaal gedeponeerd.
De bedoeling is dat afval – dat niet in de container hoort of past – naar de milieustraat op Industrieterrein Holland Marsh (nr 12) wordt gebracht. Met de afvalpas kan zelfs twee keer per jaar gratis het grofvuil naar de Milieustraat worden gebracht.
De volgende materialen kunnen sowieso gratis worden ingeleverd bij de MiIieustraat: elektronische apparaten, asbest, autobanden, frituurvet, gasflessen, herbruikbaar textiel, klein chemisch afval, snoeiafval, matrassen, metalen, papier en karton, spaarlampen, TL-buizen en verpakkings- en vlakglas.
Het illegaal storten van afval kan een dure aangelegenheid zijn. Je riskeert een boete van 460 euro. Afhankelijk van de inhoud en de hoeveelheid kan dit zelfs oplopen tot duizenden euro’s. Bovendien kost het afvoeren van illegaal afval geld en dat moeten we uiteindelijk met z’n allen weer ophoesten via een duurdere afvalstoffenheffing.
Bron/foto’s: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg