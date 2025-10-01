Kinderboekenweek feestelijk geopend op obs Plaggenborg met oud-leerling en kinderboekenschrijfster



JIPSINGHUIZEN – De Kinderboekenweek is dit jaar op obs Plaggenborg op een wel heel bijzondere manier geopend. Oud-leerling en inmiddels kinderboekenschrijfster Mettina Bleker keerde terug naar haar oude basisschool om samen met de leerlingen het leesfeest officieel te starten.



De ochtend begon met een mysterieuze speurtocht. Gewapend met aanwijzingen van de personages uit haar boek gingen de leerlingen in kleine groepjes op zoek. De zoektocht leidde hen uiteindelijk naar het bos, waar Mettina Bleker hen stond op te wachten. Ze werd verwelkomd, waarna er op school een officiële opening was.



In het speellokaal was een mooie plek gecreëerd en las Mettina een fragment voor uit haar nieuwe boek, waarvan de publicatiedatum onlangs naar 1 oktober is vervroegd, precies op tijd voor deze feestelijke dag. Op het digibord waren prachtige illustraties te zien, waardoor de kinderen helemaal werden meegenomen in het verhaal. De sfeer was warm en verwachtingsvol; een mooi moment waarin lezen en beleven hand in hand gingen.



Na de gezamenlijke opening trok Mettina langs de verschillende groepen om creatieve activiteiten te doen. De onder- en middenbouw ging enthousiast aan de slag met een tekenopdracht die aansloot bij het boek. Voor de bovenbouw was er ruimte voor vragen: hoe is het om schrijver te zijn en hoe is het om als oud-leerling terug te keren op je basisschool? Daarnaast gingen ook zij aan de slag met een opdracht dat ze een eigen karakter mochten opbouwen op basis van een foto van een dier.



‘Het is ontzettend bijzonder dat een oud-leerling nu als kinderboekenschrijfster terugkomt om onze Kinderboekenweek te openen. Je ziet hoe haar verhaal de kinderen inspireert en enthousiasmeert. Het maakt lezen écht tot een gezamenlijke beleving. Deze ochtend zullen we niet snel vergeten’ aldus directeur Tanja van Ravenhorst.



De opening van de Kinderboekenweek was niet alleen een feestelijk moment, maar ook een inspirerend voorbeeld van hoe verhalen verbinden. Tussen jong en oud, tussen verleden en heden. De betrokkenheid van een oud-leerling maakte deze ochtend extra bijzonder. De school kijkt met veel plezier terug op deze geslaagde opening en bedankt Mettina Bleker hartelijk voor haar bijdrage. Dankzij haar enthousiasme en creativiteit werd de start van de Kinderboekenweek een moment om niet snel te vergeten.

Bron: Tanja van Ravenhorst

Foto’s: Johannes Velthuis en obs Plaggenborg

Catharina Glazenburg