DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sögel
Maandagavond drongen tussen 21.00 en 23.30 uur tot dan toe onbekende personen een fietsenwinkel aan de Püttkesberge Strasse binnen. Ze stalen diverse kwaliteitsfietsen uit de zaak. De eerste schattingen wijzen op een schade van enkele tienduizenden euro’s.
De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van Püttkesberge hebben gezien, contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952/93450.
Bad Bentheim
Maandagmiddag werd de politie opgeroepen naar een supermarkt aan de Rheiner Straße. Een 24-jarige vrouw had geprobeerd chocolade ter waarde van bijna € 600,- te stelen. Ze had verschillende repen in een tas gestopt en probeerde langs de kassa te lopen zonder te betalen.
Nadat de politie proces verbaal had opgemaakt, werd de vrouw in eerste instantie vrijgelaten. Kort daarna zagen agenten haar echter naar een auto lopen waarin een andere persoon zat te wachten. De agenten besloten de auto te inspecteren. Ze deden een merkwaardige ontdekking: de auto bevatte niet alleen diverse hygiëneproducten, maar ook in totaal 113 kilo chocolade van fabrikant Lindt/Milka. De goederen werden in beslag genomen en er loopt een onderzoek naar de herkomst ervan.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg