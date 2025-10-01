KunstKring Borger-Odoorn organiseert Kunstroute langs 28 open ateliers

BORGER-ODOORN – Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober vindt de jaarlijkse Kunstroute van de KunstKring Borger-Odoorn (KKBO) plaats. Tussen 11.00 en 17.00 uur openen meer dan 28 ateliers in 15 dorpen hun deuren voor het publiek. Ruim 36 kunstenaars en gast-exposanten tonen hun werk in diverse disciplines: schilderijen, textielkunst, keramiek, sieraden, fotografie, objecten en nog veel meer.
De kunstenaars van de KKBO zijn afkomstig uit alle dorpen van de gemeente Borger-Odoorn. Het gaat om professionele, semiprofessionele en gevorderde amateurkunstenaars die vanwege hun talent en vakmanschap deel uitmaken van de stichting. Tijdens de route is een breed scala aan kunst te bewonderen, van glas en houtsculpturen tot edelsmederij en impressionistische schilderkunst.
Een mooie startplek is de centrale expositie in het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger, waar van iedere deelnemer één werk te zien is. Vandaaruit kunnen bezoekers hun eigen route uitstippelen langs ateliers en dorpshuizen. De folder met routekaart is verspreid in de dorpen, en alle informatie staat ook online via www.kkbo.nl.
Naast de kunst zelf is er volop ruimte voor ontmoeting: bezoekers kunnen rekenen op een gastvrije ontvangst, inspirerende gesprekken en hier en daar een hapje of drankje. Zo wordt de Kunstroute elk jaar opnieuw een gezellige en culturele belevenis.
Een van de deelnemers dit jaar is beeldend kunstenaar Lisette Scheffer, die kleurrijke acrylschilderijen en kleivazen maakt in een impressionistische stijl (zie foto’s).
De toegang tot de Kunstroute en de centrale expositie is gratis.
Bron: KKBO
Foto’s: Lisette Scheffer
Catharina Glazenburg