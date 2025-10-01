Mobiele camera’s ingezet tijdens kermis in Veendam vanwege toenemende overlast

VEENDAM – Tijdens de Najaarskermis, van donderdag 2 tot en met zaterdag 4 oktober 2025, zal de gemeente Veendam gebruikmaken van mobiel cameratoezicht op het Museumplein. Dat heeft burgemeester A.C. Pleyte bekendgemaakt in een officieel aanwijzingsbesluit. De maatregel is genomen vanwege de toenemende overlast en ongeregeldheden rondom het evenement.
Volgens de gemeente is de kermis de afgelopen jaren steeds vaker het toneel geworden van gewelddadige incidenten, waaronder vechtpartijen, intimidatie van voorbijgangers en hulpverleners, en agressief gedrag. “Ondanks extra inzet van beveiliging, handhavers en politie blijven de problemen zich voordoen. De leefbaarheid en veiligheid staan onder druk,” aldus de burgemeester.
Het cameratoezicht geldt dagelijks van 17:00 tot 00:00 uur en wordt gezien als een noodzakelijke aanvulling op de bestaande handhavingsmaatregelen. De camera’s zullen uitsluitend worden ingezet voor het handhaven van de openbare orde en het waarborgen van de veiligheid.
“Cameratoezicht helpt niet alleen bij het eerder signaleren en voorkomen van incidenten, maar maakt ook een gerichtere inzet van politie en beveiliging mogelijk,” meldt de gemeente. De beelden kunnen daarnaast bijdragen aan de identificatie van verdachten.
Hoewel het cameratoezicht een inbreuk op de privacy van bezoekers en omwonenden inhoudt, benadrukt de burgemeester dat de maatregel proportioneel is. Zo worden ramen en voordeuren van omwonenden afgeschermd via zogenoemde ‘privacy masking’ en is de inzet beperkt in tijd en locatie.
Mocht na 4 oktober blijken dat de dreiging van verstoringen aanhoudt, dan sluit de gemeente een verlenging van het cameratoezicht niet uit.
Voor wie o.a. wil zwieren en zwaaien en die extra snelle ronde wil beleven kan vanaf woensdag 1 oktober 13.00 uur t/m zondag 5 oktober terecht op het Veendammer Museumplein. Daar staat dan wederom de jaarlijkse Kermis opgesteld.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg