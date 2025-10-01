Noordwoord start literaire gespreksgroepen in dorpen en wijken rond Groningen

FINSTERWOLDE – Literaire organisatie NOORDWOORD start medio oktober met Buur & Boek, een innovatief project dat buurtgenoten bij MFC de Hardenberg samenbrengt rond literatuur.
Toegankelijke literatuurbeleving
Het concept is eenvoudig en laagdrempelig: deelnemers kiezen zelf wat zij willen lezen en bespreken dit onder begeleiding van een ervaren workshopleider met hun buurtgenoten. “Literatuur biedt een unieke ingang om jezelf, anderen en de wereld beter te leren kennen,” aldus de projectleiding van NOORDWOORD. “Door verhalen te delen ontstaan waardevolle gesprekken, en daarmee verbinding, tussen buren.”
Of je nu een echte boekenwurm bent of juist sinds de middelbare school geen boek meer hebt opengeslagen; iedereen is welkom. Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn om de week op woensdagavond van 19:30 tot 21:00 uur bij MFC de Hardenberg in Finsterwolde.
Feestelijke afsluiting
In maart 2026 wordt Buur & Boek afgesloten met een minifestival. De deelnemers zullen hier hun ervaringen presenteren in een zelfgekozen vorm; denk aan gedichten, tekeningen, beeldend werk of een tijdschrift. Het festival wordt een viering van en door de buurt, met muziek, verhalen en natuurlijk boeken.
Wil je meedoen? Heb je interesse in het project en wil je je meteen aanmelden? Kijk dan op www.noordwoord.nl/buur-boek en schrijf je meteen in via het aanmeldformulier!
Heb je misschien nog vragen? Neem contact op met Ellen Postma (projectleider Buur & Boek) via e.postma@noordwoord.nl.
Bron: NOORDWOORD
Catharina Glazenburg