Ofichem viert 50-jarig bestaan en kijkt vooruit naar verdere groei

TER APEL – Het farmaceutisch bedrijf Ofichem uit Ter Apel vierde onlangs zijn 50-jarig jubileum. Het familiebedrijf, dat in 1975 begon in een garage in Gieten, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met vestigingen in Nederland en Zweden.

Van garage naar internationale onderneming

De oorsprong van Ofichem ligt bij oprichters Otto en Ina Oldenziel, die in de jaren zeventig startten met de productie van grondstoffen voor medicijnen. Na een eerste periode in een garage en later in een oude melkfabriek in Gieten, vond het bedrijf in de jaren tachtig zijn plek in Ter Apel. Daar groeide het in de loop van de tijd uit tot een organisatie met een stevige positie in de farmaceutische sector.

In de jaren negentig en rond de eeuwwisseling veranderde de markt sterk. Veel productie verschoof naar China, waardoor Ofichem een nieuwe koers moest kiezen. Het bedrijf legde zich sindsdien meer toe op de handel en distributie van farmaceutische grondstoffen, een strategische stap die de basis legde voor verdere groei.

Nieuwe generatie en uitbreiding

Na het overlijden van oprichter Otto Oldenziel in 2006 nam zoon Weite Oldenziel het stokje over. Onder zijn leiding breidde de onderneming gestaag uit. Een belangrijke mijlpaal was de overname van de failliete medicijnenfabrikant InnoGenerics eind 2022, waardoor Ofichem opnieuw actief werd in de productie van geneesmiddelen.

Sindsdien is het personeelsbestand fors toegenomen. Waar enkele jaren geleden nog ruim honderd mensen in dienst waren, telt de groep inmiddels rond de tweehonderd medewerkers. Ze zijn werkzaam op locaties in Ter Apel, Leiden, Nijmegen en het Zweedse Uppsala.

Overnames en toekomstplannen

Naast de integratie van InnoGenerics breidde Ofichem de afgelopen zomer verder uit met de acquisitie van de onderzoeksbedrijven Avivia (Nijmegen) en OT Chemistry (Uppsala). Verdere overnames staan in de planning, ook internationaal. Daarmee wil het bedrijf zijn positie verstevigen in een markt die wereldwijd sterk in beweging is.

Jubileumviering

Het 50-jarig bestaan werd feestelijk gevierd in ’t Spiekerhûs in Ter Apel, waar medewerkers van alle vestigingen samenkwamen. Ook burgemeester Jaap Velema was aanwezig en kreeg een exemplaar van het jubileumboek uitgereikt.

Met het oog op de toekomst verwacht Ofichem de komende jaren verder te groeien, zowel in omvang als in activiteiten. Daarmee blijft het familiebedrijf een van de weinige partijen in Nederland die nog zelf geneesmiddelen produceren, een bijzondere positie in de hedendaagse farmaceutische industrie.

Foto’s, bron: Ofichem

Catharina Glazenburg