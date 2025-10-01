Politie houdt verdachte aan na steekincident in Emmen

EMMEN – De politie heeft op dinsdagavond een man aangehouden na een steekincident in Emmen. Bij het incident raakte één persoon gewond.
De politie ontving de melding van het steekincident omstreeks 21:55 uur op dinsdagavond 30 september. Toen de agenten ter plaatse kwamen aan de Mezenveld, troffen zij daar het slachtoffer en de verdachte.
Aanhouding
Het slachtoffer is een 52-jarige man uit Emmen. De politie heeft een 24-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord.
Bron: Politie Emmen
Catharina Glazenburg