Stichting Duofietsen Ter Apel blij met cheque van ruim 4.700 euro van Rabo Clubsupport

WINSCHOTEN – Gisteravond was de finaleavond van Rabo Clubsupport van de Rabobank Groninger Land in De Klinker in Winschoten. De Stichting Duofietsen Ter Apel e.o. ontving een cheque ter waarde van EUR 4.764,83.
“Een fantastisch bedrag, waarvoor wij dank verschuldigd zijn aan de Rabobank, maar natuurlijk ook aan al die leden die op ons gestemd hebben. En -last but not least- past hier een woord van dank aan onze vrijwilligers. Samen met elkaar maken zij Ter Apel e.o. een beetje mooier en dat wordt enorm gewaardeerd”, zegt Arnold Winkel, secretaris.
De Stichting Duofietsen Ter Apel ontving het hoogste bedrag dat op deze finaleavond werd uitgekeerd!
Bron/foto’s: Arnold Winkel
Catharina Glazenburg