Veendam stelt beleidsregel gebiedsverboden en gebiedsontzeggingen vast

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft nieuwe regels vastgesteld, waarmee de burgemeester gericht kan optreden tegen verstoring van de openbare orde. De Beleidsregel gebiedsontzeggingen en gebiedsverboden trad op dinsdag 30 september 2025 in werking.
De regeling geeft de burgemeester de mogelijkheid om verschillende maatregelen op te leggen bij ernstige overlast of ordeverstoringen. Het gaat onder meer om een gebiedsverbod of gebiedsontzegging, maar ook een groepsverbod, meldingsplicht of – in het geval van minderjarigen – een begeleidingsplicht.
Volgens de gemeente wordt in principe eerst een waarschuwing gegeven voordat een gebiedsverbod of andere maatregel wordt opgelegd. Alleen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij evenementen of acute ordeverstoringen, kan direct worden ingegrepen.
De nieuwe beleidsregel bepaalt daarnaast hoe lang een maatregel kan gelden, hoe groot het gebied mag zijn en welke procedure gevolgd wordt. Zo hebben betrokkenen bijvoorbeeld het recht om hun zienswijze te geven.
Met de regeling wil de gemeente duidelijkheid scheppen over de inzet van deze middelen. “Het gaat om een stevig instrument, maar wel één dat nodig is om de veiligheid en leefbaarheid in Veendam te beschermen,” aldus de toelichting van het college.
Bron: Peter Panneman
