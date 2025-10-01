Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Vandaag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Ter Apel, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Vandaag hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt de wandeling georganiseerd vanaf camping Moekesgat in Ter Apel, waar de koffie al weer klaar stond. De wandelaars die zich zoals gewoonlijk vooraf hadden opgegeven konden zich vanaf 8.45 uur melden bij de coaches. Ook deze keer weer de drie gebruikelijke afstanden, 10, 8 en 6 km. De groep van 10 km vertrok om 9.15 uur, steeds om het kwartier gevolgd door één van de andere twee afstanden.

De naam Moekesgat is als volgt tot stand gekomen. Het terrein was oorspronkelijk eigendom van de eigenaren van Hotel “De Posthoorn “ en is in de jaren twintig van de vorige eeuw uitgegraven om de grond te gebruiken voor verhoging van het spoorwegemplacement. Door deze afgraving was het terrein eigenlijk waardeloos geworden, maar Willem Moeke, opzichter bij het spoorwegemplacement, zag er wel wat in en kocht de plas, met flink wat grond eromheen, voor 100 gulden. Na de aankoop bouwde hij een rij badhokjes en begon met het exploiteren van de plas als zwembad. Met behulp van zijn twee dochters werden er ook zwemlessen gegeven en al gauw kreeg de plas de naam “Moeke’s Gat“. Moeke hield het bad tot 1935. Toen verkocht hij het bad, compleet met woning, aan Geert Fietje uit Emmer-Compascuum voor een bedrag van 4000 gulden. Vanaf 1972 is het echte oude Moekesgat in eigendom van de gemeente. Maar de namen Moeke en Fietje zijn nog steeds aanwezig, twee vakantiehuisjes dragen tot op de dag van vandaag hun naam.

Vanaf de camping vertrokken de wandelaars richting de Sellingerstraat. Deze werd overgestoken en de wandeling ging door een bos ten noorden van het klooster. Hoewel er in dit gedeelte al veel is gewandeld, was het ook deze keer weer een belevenis doordat het bos zijn herfstkleuren al begint te tonen. Aangekomen in het bos viel het op dat er op heel veel plekken nieuw bos wordt aangeplant. En de nieuw aangeplante boompjes worden heel goed beschermd. Er zijn rondom de nieuwe aanplant gifgroene plastic kokertjes aangebracht als bescherming. Elders in Westerwolde, o.a. op de Westeresch in Veele, zijn dit kokertjes van dunne houten plankjes. Deze vergrijzen en gaan op in het landschap. Wat ook opviel was, dat er in het nieuw aangeplante deel de oude omgewaaide bomen in grote getale zijn blijven liggen.

Weer aangekomen in de bebouwde kom trok de wandeling o.a. langs het monumentale gebouw van de Regionale Scholen Gemeenschap, om vervolgens weer door het park richting Moekesgat te gaan, waar in het Beachhuis de soep met brood weer stond te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

Catharina Glazenburg